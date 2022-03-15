Баку, , 08:39 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 14 марта выявили 53 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 2437 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 790 820 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 779 585 человек, в том числе 168 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1617 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9611 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 192 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 4435 тестов. Выздоровевшими медики признали 406 человек. Смерть наступила у 12 пациентов с диагнозом COVID-19.