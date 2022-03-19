Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки коронавирусом заразились 1052 человека, выписаны с выздоровлением 1785 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (259), Таганроге (56), Волгодонске (55), Шахтах (52), Неклиновском (49), Аксайском (35), Сальском (33) и Белокалитвинском (31) районах. Около 23,5% носителей инфекции — люди старше 66 лет, почти 13% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё шесть женщин в возрасте от 59 до 84 лет и 13 мужчин в возрасте от 56 до 87 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 352 839 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 331 445 носителей инфекции. Всего в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 10 639 пациентов.

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