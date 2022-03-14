Кабул, , 12:48 — REGNUM Министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что на прошлой неделе в Афганистане было зарегистрировано 1390 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус

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Как сообщает информационное агентство «Шафакна», пресс-секретарь министерства Джавед Хажир заявил, что за этот период в лабораториях был протестирован 7341 подозрительный образец.

Хажир добавил, что за последнюю неделю по всей стране от COVID-19 скончались 23 пациента.

Он добавил, что исследования показывают быстрое распространение коронавируса в некоторых регионах частях Афганистана, и если не принимать это во внимание, число положительных случаев увеличится в ближайшие недели.

По данным минздрава, в феврале из 34 700 проведённых тестов было выявлено 10 276 положительных результатов, тогда как в январе было выявлено более 5600 случаев заболевания.

Представитель министерства добавил, что с начала вспышки коронавируса в стране более 8 млн человек вакцинированы, и процесс в настоящее время продолжается в Кабуле и провинциях.

Хажир также указал, что ежедневно в среднем 11 000 человек получают вакцину, а с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном были вакцинированы 3,9 миллиона человек.