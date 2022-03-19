Воронеж, , 11:26 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы 102 пациента с заражением коронавирусом, данные за сутки 19 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 18 марта, сообщалось о госпитализации 110 воронежцев.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За сутки на территории Воронежской области подтверждено 999 случаев заражения коронавирусом, это на 47 случаев меньше, чем было зарегистрировано накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 1 219 человек. За сутки скончались девять ковид-пациентов.

В начала пандемии на территории Воронежской области было подтверждено 358 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 335 348 человек, скончались 7 977 воронежцев.