Красноярск, , 14:04 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончался 21 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным оперштаба, с начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 316 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 518 носителей коронавируса, выздоровели 3215 человек, госпитализация потребовалась 120 заболевшим.

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