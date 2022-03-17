Москва, , 11:31 — REGNUM Количество пациентов с COVID-19, госпитализированных в России, снизилось за сутки на 15,8%. Новых госпитализаций — 5008, сообщили 17 марта журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Люди в масках. Москва Russian.news.cn

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«По состоянию на 17 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 5 008 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,8%», — говорится в сообщении.

Госпитализаций стало больше в 22 регионах, меньше — в 60 регионах. В трёх регионах страны ситуация не изменилась.

Всего за минувшие сутки медики выявили коронавирус у 34 819 человек, при этом у 112 614 человек зафиксировано выздоровление. Скончался 561 человек с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре заявили, что почти все случаи COVID-19 в настоящее время вызваны штаммом «Омикрон». Это значит, что штамм «Дельта» может вовсе исчезнуть.

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