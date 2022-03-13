Улан-Удэ, , 12:50 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего жертвами COVID-19 в республике стали 2918 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 131 114, 45% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 336 новых носителей.

«Выздоровели от COVID-19 — 103 802 (+397) человек, дополнительно снято с наблюдения — 231. Всего с нарастающим итогом проведено 2 167 429 исследований», — отметили в штабе.