Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 1113 носителей коронавируса, вылечились после COVID-19 — 1923 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения подтверждены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (240), Таганроге (68), Шахтах (61), Волгодонске (51), Неклиновском (45), Белокалитвинском (35), Аксайском (31), Сальском (29), Зерноградском (28), Октябрьском (27), Миллеровском (25) районах, Азове (24), Каменске-Шахтинском и Новочеркасске (по 21), а также Батайске, Новошахтинске и Мясниковском районе (по 20). Около 23% носителей инфекции — люди старше 66 лет, чуть более 15% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 23 мужчины в возрасте от 49 до 85 лет.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 348 628 жителей Ростовской области. Выздоровели 323 899 ковид-пациентов. С COVID-19 не смогли справиться 10 555 человек.

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