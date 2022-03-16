Москва, , 13:33 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 16 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 689 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 39 случаев больше аналогичного показателя 15 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 650 человек, а днём ранее — у 772 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 36 519 новых случаев заражения коронавирусом.

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