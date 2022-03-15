Париж, , 11:58 — REGNUM Эпидемия коронавируса во Франции отступает, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 18 853 случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа от COVID-19 в стране умерли 162 человека.

В настоящее время во Франции госпитализировано 20 925 пациентов с COVID-19. В больницы поступило 1318 человек. В реанимации находятся 1826 человек против 1855 днём ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции вернулся к предложению по пенсионной реформе.

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