Ульяновск, , 06:18 — REGNUM В Ульяновской области снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным ведомства, 13 марта в регионе предварительно подтверждено 793 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это 98 меньше, чем было выявлено 12 марта (891 случай), суточный спад составил почти 11%.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 925 720 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки сделано 3352 теста.

Напомним, что в Ульяновской области количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом ежедневно снижается две недели подряд. Исключение составило 11 марта, когда зафиксирован рост вновь подтверждённых случаев инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в области из-за нагрузки на поликлиническое звено сохраняется потребность в медработниках и автотранспорте. Помощь врачам продолжают оказывать 117 студентов-медиков.