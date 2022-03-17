Чебоксары, 17 марта 2022, 12:32 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, а десятки жителей ежедневно вылечиваются от ковида. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным на 17 марта, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 75 700 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 54 627 человек. Таким образом, в настоящее время доля вылечившихся составляет 72,16%.
Что касается суточной статистики, то 16 марта лабораторно подтверждено 104 случая инфицирования коронавирусом, что на шесть меньше, чем было выявлено 15 марта (110). Выписаны 16 марта 88 человек, госпитализировали в ковидные стационары 44 больных.
Число летальных исходов продолжает расти. Всего в Чувашии умерли 4506 ковидных больных, в том числе за последние сутки — три пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, к плановому режиму оказания медицинской помощи вернулась городская больница Новочебоксарска, где ранее стационар принимал ковидных больных.
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