Москва, , 23:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Соответствующая запись рамещена 18 марта в государственном реестре лекарственных средств.

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«Конвасэл — вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в реестре.

В субъединичных вакцинах используются фрагменты вируса, которые должны быть распознаны иммунной системой человека, при этом для их доставки не используется другой, безопасный вирус. По данным разработчика, препарат будет выпускаться в виде эмульсии для внутримышечного введения.

Вакцина «Конвасэл» была разработана ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА.