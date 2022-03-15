Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В Ленинградской области продолжается постепенное сокращение коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, на данный момент в стационарах развернуто менее одной тысячи таких коек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По данным ведомства, сейчас в регионе развернуто 930 коронавирусных коек, что на 90 меньше, чем днем ранее. В стационарах получает лечение 581 пациент. Еще 349 коек (37,53%) свободны.

За минувшие сутки в Ленобласти выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом (-61 к показателю днем ранее), из них большинство новых носителей — жители крупных населенных пунктов, таких как Сланцы (29), Всеволожск (20), Подпорожье (19), Винницы, Тихвин (по 16), Вознесенье (14), Гатчина, Кириши (по 13), Сертолово (12), Кудрово (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 177 865 человек. Из них 156 247 выздоровели, в том числе 5012 были выписаны по выздоровлению с больничного за минувшее воскресенье. Умерло 3407 заболевших COVID-19, в том числе четыре летальных исхода зарегистрировано 14 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти амбулаторно лечатся от ковида 7,5 тыс. человек