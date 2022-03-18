София, , 20:28 — REGNUM В период с 17 по 18 марта нынешнего года в Болгарии зарегистрировано 1720 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом 18 марта сообщает БТВ.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Согласно официальной информации, наибольшее число заболевших традиционно отмечено в столице, а также других крупных городах страны. При этом в абсолютном большинстве районов Болгарии отменены основные карантинные ограничения.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерли 26 человек.

По состоянию на 18 марта, общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,12 млн. Из них скончалось 36 248 пациентов.