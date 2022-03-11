Ереван, , 10:59 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 2759 исследований на коронавирус, из которых 128 показали положительный результат. Об этом 11 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в стране выявили 421 842 носителя коронавируса. Из них 407 933 справились с инфекцией, в том числе 350 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 3707 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 199 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2789 тестов на коронавирус 122 были с положительным результатом. 117 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали четыре случая смерти.