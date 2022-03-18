Омск, , 12:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлен 361 носитель коронавируса, выздоровели 557 человек. Госпитализация потребовалась 59 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 199 716 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 190 145 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в регионе выявили 372 носителя коронавируса, список выздоровевших пополнился 509 фамилиями.

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