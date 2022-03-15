Новосибирск, , 08:17 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 15 марта, подписано постановление об отмене системы QR-кодов в театрах, кинотеатрах, цирке, гостиницах и на спортивных соревнованиях. Документ опубликован на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С 18 марта не требуется предъявление гражданами действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией, или заменяющих его документов, при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры, официальных торжественных мероприятий, аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат, баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц, — уточнил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — А с 1 апреля не требуется предъявление QR-кода при посещении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий».

При этом сохраняются ограничения по заполняемости объектов, дистанцирование и соблюдение масочного режима.