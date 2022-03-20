Омск, , 11:32 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки выявлено 345 новых случаев заражения коронавирусом. 13 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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318 новых носителей оставлены на амбулаторном лечении на дому. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 200 413.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 191 107 человек, в том числе 412 за сутки. Скончались за последние 24 часа восемь больных, а всего жертвами коронавируса стали 4064 жителей области.