Абакан, , 09:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 71 случай заражения коронавирусом, выздоровели 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

С начала 2022 года в регионе выявлено 31 789 случаев COVID-19. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 660 (-42) ковид-пациентов, в стационаре — 455 (-49).

Коэффициент распространения инфекции за семь дней составил 0,4 (за четыре дня — 0,7).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Хакасии было выявлено 95 носителей коронавируса, выздоровели 36 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии скончались ещё четыре ковид-пациента