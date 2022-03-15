Вашингтон, , 17:49 — REGNUM В США уже некоторое время циркулирует суб-штамм ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон», на данный момент насчитывается около 35 тысяч случаев заражения этим вариантом вируса, сообщает 15 марта Reuters со ссылкой на Белый дом.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США нуждаются в новых средствах для эффективной борьбы с вирусом.

«Нам необходимо дополнительное финансирование для программ по борьбе с COVID. Если мы не получим финансирования, некоторые программы внезапно придется сократить, и это может повлиять на наши способности своевременного реагирования», — сказала Псаки, обращаясь к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительные средства.