Курск, , 15:43 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 94 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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16 марта зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе был выявлен 110 тыс. 801 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 98 тыс. 496 пациентов, в том числе 672 — за последние сутки.

Всего скончались 2336 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.