Йошкар-Ола, , 16:23 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 марта выздоровели с начала пандемии 38 654 жителя республики, за последние сутки выписан 471 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 979 случаев заражения коронавирусом, из них 35 — за последние сутки. 1075 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки от COVID-19 скончались трое жителей региона.

За день в ковид-стационары госпитализировали 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, минздраву Марий Эл ранее были выделены дополнительные средства в размере 150 млн рублей. Из этой суммы на ремонт кровли радиологического отделения Республиканского онкологического диспансера будет направлено 9,5 млн рублей.