Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM В Республике Алтай после COVID-19 за минувшие сутки выздоровели 155 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 27 073 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 33 069. За сутки выявлено 60 новых носителей. Лидерами по приросту остаются Горно-Алтайск и Майминский районы — 18 и 17 новых случаев соответственно.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 636, в том числе 588 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 363, за весь период — 418 815», — добавили в оперштабе.