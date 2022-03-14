Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 1230 человек, вылечились после COVID-19 — 1715 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения подтверждены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (257), Таганроге (84), Волгодонске (80), Шахтах (75), Неклиновском районе (48). Около 25% носителей инфекции — люди старше 66 лет, более 14% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё шестеро мужчин в возрасте от 63 лет до 71 года.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 347 515 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 321 946 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 532 человека.

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