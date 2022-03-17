Краснодар, , 11:31 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки госпитализированы 208 жителей с заражением коронавирусом, данные 17 марта опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 16 марта, сообщалось о госпитализации 245 жителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 649 жителей Кубани — это на 194 случая заражения меньше, чем было выявлено накануне. По данным регионального оперштаба, в Краснодаре положительные результаты тестов на коронавирус получили 183 человека, в Кавказском районе — 45, в Анапе — 39, в Северском районе — 29.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 242 773 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 225 131 житель, в том числе за последние сутки — 1173. Скончались 10 572 пациентов с COVID-19.

На утро 17 марта в ковид-стационарах остаются 2 561 пациент, 81 человек находится на ИВЛ, ещё пять — на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 10,3 тысячи кубанцев.