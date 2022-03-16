Астрахань, , 16:30 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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16 марта выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом — на 11 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 113 тыс. 252 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 106 тыс. 351 человек был выписан после курса лечения, в том числе 789 — за последние сутки.

За весь период скончались 2902 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.