Пермь, , 14:14 — REGNUM В Пермском крае отменять масочный режим преждевременно. Ношение защитных масок сохраняется. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин, сообщают СМИ.

Маски ИА REGNUM

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Глава региона подчеркнул, что власти ежедневно консультируются со специалистами Роспотребнадзора по поводу эпидситуации, связанной с распространением коронавируса и заболеваемостью COVID-19. На сегодняшний день отменять масочный режим рано.

В Прикамье наблюдается снижение госпитализаций ковид-пациентов, а также число пациентов в реанимационных отделениях. Однако смертельных случаи регистрируют каждый день. Умирают непривитые граждане вопрос вакцинации сохраняет актуальность.

Добавим, в Москве с 15 марта отменили масочный режим. В Пермском крае ограничения сохраняются до конца марта.

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