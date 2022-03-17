Ереван, , 11:11 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 2480 исследований на коронавирус, из которых 47 показали положительный результат. Об этом 17 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 422 202 носителя коронавируса. Из них 409 047 справились с инфекцией, в том числе 140 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2924 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 231 пациента с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 3193 тестов на коронавирус 79 были с положительным результатом. 108 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали восемь случаев смерти.