Москва, , 12:38 — REGNUM Во время пандемии коронавируса 44% жителей России получили новые навыки. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

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Научились пользоваться средствами индивидуальной защиты 6% граждан. Обучились компьютерной грамотности и повысили квалификацию по 4%. Дистанционную учебу и общение онлайн освоили по 7%.

Не хватало в период пандемии свободы передвижения (19%), возможности ходить без масок (11%) и живого общения (10%).

Из пандемийной жизни в постковидное будущее 8% граждан хотели бы взять возможность удаленной работы, 5% — — бережное отношение к здоровью, 4% — — социальную дистанцию.

Опросы по телефону проводились с февраля 2020 года по 7 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, к условиям жизни в пандемию коронавируса адаптировались 61% жителей России, среди вакцинированных — 67%.

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