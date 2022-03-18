Волгоград, , 16:50 — REGNUM Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан отменена в Волгоградской области. Соответствующее постановление за подписью главный государственный санитарный врач региона Ольги Зубаревой опубликовано 18 марта на сайте регионального Роспотребнадзора. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новое постановление отменяет два документа ведомства от 27 июля и 20 октября 2021 года. Согласно этим документам, в обязательном порядке прививку от коронавируса должны были сделать сотрудники сфер торговли, услуг, финансовых учреждений и почтовых предприятий, общественного транспорта, питания и пищевой промышленности, включая доставку продуктов курьерами. Вакцинации подлежали представители образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, туризма и санаторно-курортной деятельности, чиновники, студенты ссузов и вузов старше 18 лет, пенсионеры, вахтовики, волонтёры, военнослужащие и призывники, работники промпредприятий, организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также граждане, проживающие в организациях социального обслуживания.

Постановление об отмене обязательной вакцинации вступает в силу с 21 марта 2022 года.