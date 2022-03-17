Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки с COVID-19 госпитализировали в больницы всего 28 пациентов. Это на пять человек меньше, чем в предыдущие сутки. О новых данных 17 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Самоизоляция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«За сутки в регионе госпитализировано 28 человек. На ИВЛ находятся 14 пациентов с COVID-19», — добавили в комздраве.

В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 830 (-10) коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. На них находятся 511 пациентов, остальные 319 коек (38,43%) свободны.

При этом 5,9 тыс. инфицированных коронавирусом жителей лечатся дома.

Также за прошедший день в Ленобласти лабораторным путем было выявлено 254 новых случая заражения коронавирусом (-24 к показателю сутками ранее), из них большинство новых носителей — жители крупных населенных пунктов.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 178 397 человек. Из них 167 779 выздоровели, в том числе 5796 были выписаны по выздоровлению с больничного за минувшее воскресенье. Умерло 3412 заболевших COVID-19, в том числе три летальных исхода зарегистрировано 16 марта.

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