Чебоксары, , 06:54 — REGNUM В Чувашии растёт количество сделавших прививку от COVID-19, при этом уровень коллективного иммунитета за неделю снизился. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные оперативного штаба о вакцинации в Чувашии Стопкоронавирус.рф

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По последним сведениям (на 11 марта), в Чувашии прививку от ковида сделали 694 192 жителя, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 646 905 человек.

Коллективный иммунитет оценивается на уровне 45%, в то время как неделей ранее (4 марта) он составлял 46,9%, то есть за неделю снижение составило 1,9%. За неделю прививку сделали 23 542 человека.

Напомним, что 4 марта в минздрава Чувашии заявляли, что привито от ковида 46% всего населения республики, плановый показатель по охвату вакцинацией выполнен на 72,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 75 250 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 242 человека, скончались 4490 пациентов с коронавирусом.