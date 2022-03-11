Улан-Батор, , 15:47 — REGNUM Из-за пандемии COVID больше всего пострадала туристическая отрасль не только в Монголии, но и во всём мире, сообщает Монгольская национальная торгово-промышленная палата.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По результатом исследования торгово-промышленной палаты, в 2021 году в Монголию приехало 33 100 иностранных туристов, по сравнению с 2019 годом их число сократилось на 94,3%.

За 2020 — 2021 годы убыток туристической отрасли Монголии составил около 3 млрд тугриков. Из-за пандемии доходы учреждений туристической отрасли уменьшились на 76%, а число рабочих мест в этой отрасли сократилось на 63%.

Вклад туристической отрасли в ВВП Монголии в 2018 году составлял 11,8%. До пандемии, в 2019 году, в отрасли работали более 88,7 тысяч человек. Сейчас представители туристической отрасли, в связи с отменой ограничительных мер в Монголии, надеются на улучшение ситуации.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 февраля в Монголии отменен режим повышенной готовности. Возобновлено международное пассажирское сообщение. Премьер-министр Монголии заявил о готовности принимать инвесторов и туристов, которые получили 2 дозы вакцины. Если вакцинация не пройдена — можно вакцинироваться в Монголии, — отметил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.