София, , 21:49 — REGNUM В период с 15 по 16 марта нынешнего года в Болгарии зарегистрировано 2393 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом 16 марта сообщает БТВ.

Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По словам медиков, наибольшее число заболевших фиксируется в Софии, Бургасе, Варне и других крупных городах страны. При этом многие местные жители по-прежнему отказываются проходить вторую и третью вакцинацию от коронавируса.

Согласно официальной информации, от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерли 34 человека.

По состоянию на 16 марта, общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,12 млн. Из них скончалось 36 196 пациентов.