Канберра, , 09:16 — REGNUM 11 марта министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая на пресс-конференции, заявил, что в настоящее время медицинские власти страны активно изучают вопрос о составлении рекомендации гражданам повторно прививаться от COVID-19 четвертой дозой разрешенных вакцин. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В ответе на вопрос одного из журналистов Хант подтвердил, что Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации уже несколько недель изучает вопрос рекомендации по введению четвертой дозы вакцины. Министр отметил, что после первоначальных исследований в надзорном органе собираются рекомендовать вторую бустерную дозу людям в возрасте 65 лет и старше.

Поскольку коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 мутирует и видоизменяется, то медицинские власти Австралии изучают целесообразность ежегодной вакцинации от COVID-19 для лиц старше 65 лет.

Хант также отметил, что его министерство активно готовится к борьбе с распространением разновидности штамма «Омикрон», известной как BA.2.

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