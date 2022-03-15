Астрахань, , 16:42 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 48 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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15 марта выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом — на 13 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 113 тыс. 119 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 105 тыс. 562 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 825 — за последние сутки.

За весь период скончались 2897 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.