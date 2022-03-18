София, , 14:08 — REGNUM На территории Болгарии ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут окончательно отменены 21 марта нынешнего года. Об этом 18 марта сообщает БНР.

Болгария PavelD

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Как подчеркивают чиновники болгарского министерства здравоохранения, на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране нормализовалась, и в соблюдении дополнительных карантинных мер необходимости нет.

Согласно официальной информации, свою работу в полном объеме возобновят ночные клубы, кафе и рестораны, а в общественных местах в целом гражданам можно будет появляться без медицинской маски. Помимо прочего, прекращается практика обязательных проверок наличия «Зеленого сертификата» (справок о прививках и отсутствии коронавируса) в школах и высших учебных заведениях.

Напомним, жесткий карантин в Болгарии был введен в сентябре 2021-го года.