Абакан, , 09:44 — REGNUM Ещё четыре пациента с COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 18 марта в республиканском правительстве.

Аппараты ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Жертвами коронавирусной инфекции стали 86-летняя и 92-летняя женщины, 70-летний и 84-летний мужчины.

С 1 января 2022 года в Хакасии скончались 322 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлен 81 носитель коронавируса, выздоровели 153 человека.

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