Иркутск, , 08:52 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 19 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8308 человек, причём вновь 12 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 277 338 (+989 за сутки). Госпитализированы 1361 (-82 за сутки). В то же время выздоровели 260 545 пациентов (+1843 за сутки).

Ещё 647 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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