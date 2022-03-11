Саранск, , 15:29 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 640 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 56 426 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 62 476 случаев заражения коронавирусом, из них 210 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1298 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 73 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 марта, в ковид-стационарах республики лечение получали 1049 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также больные, не получившие подтверждения диагноза.