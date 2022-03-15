Москва, , 20:20 — REGNUM Минздрав России направил в регионы более 670 тысяч упаковок препарата молнупиравир отечественного производства, предназначенного для лечения пациентов с COVID-19, сообщили 15 марта в пресс-службе ведомства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Молнупиравир предназначен для лечения взрослых пациентов с лёгким и среднетяжёлым течением заболевания и призван блокировать распространение вируса в организме заражённого человека.

В Минздраве отметили, что в текущей эпидемической обстановке своевременные поставки препарата в достаточных объёмах «являются важным элементом для стабилизации ситуации в субъектах РФ, так как в ряде регионов число пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, продолжает оставаться высоким».

Согласно последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано уже 17 412 919 случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 361 902 больных COVID-19, излечились и были выписаны 15 704 022 пациента.