Москва, , 13:27 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 193 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 15 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения был госпитализирован 169 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 1 358 человека выздоровели после COVID-19.

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