Курган, , 13:04 — REGNUM В Курганской области за сутки на 16 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 38 человек, выписались по выздоровлении 895. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего за сутки выявлен 349 заражённый коронавирусом курганцев, на 12 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 16 марта выявлено 97 410 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 340 человек, скончались 1295 пациентов (на семь человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки госпитализировали 63 человека с коронавирусом