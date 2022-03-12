Омск, , 12:59 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Реанимация Med.ru

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 3987 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 197 469.

За сутки выявлен 391 новый случай заражения. 81 заболевших госпитализировали в ковидные стационары. Выздоровели после COVID-19 к 12 марта 186 452 человека, в том числе 801 за сутки.