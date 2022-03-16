Кемерово, , 07:13 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 16 марта, медицинскую помощь получают 9569 пациента с COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 324 случая заражения, пять пациентов скончались, 512 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 153 639 случаев заражения коронавирусом, 141 866 человек выздоровели, 2204 пациента скончались.