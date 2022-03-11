Москва, , 15:48 — REGNUM Коронавирус стремительно теряет актуальность. В десяти странах отменяются противоковидные меры, например, не требуются ковид-сертификаты и ПЦР-тесты для въезда в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы у моря Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, с 25 февраля абсолютно все ковидные требования к путешественникам сняла Исландия. С 7 марта для въезда в Венгрию и Ирландию больше не нужны прививочные сертификаты и справки о тестах. В Черногории больше не нужно предъявлять свидетельство о вакцинации.

В Болгарии с 10 марта отменено использование «зеленого» сертификата для посещения общественных мест. Австрия отменяет требование об обязательной вакцинации. В Германии с 19 марта анонсирована отмена большинства антиковидных мер.

В Новой Зеландии закрывают карантинные центры и отели-обсерваторы. Таиланд планирует объявить коронавирус эндемическим заболеванием к июлю 2022 года (лишение статуса опасного заболевания). Во Вьетнаме предложили отменить вакцинные паспорта для въезда в страну непривитых туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть выехавших за границу российских туристов отдыхали всего в пяти странах.

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