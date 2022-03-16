Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у Дугласа Эмхоффа — супруга вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщил глава Белого дома Джо Байден 15 марта в ходе выступления, посвященного защите прав женщин.

Вице-президент Камала Харрис с супругом (сс) Navy Petty Officer 1st Class Carlos M. Vazquez II

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По словам американского лидера, Эмхофф «чувствует себя хорошо». Байден также заявил, что вице-президент решила не присутствовать на мероприятии из-за COVID-19 у ее мужа. В администрации США уточнили, что сама Камала Харрис сдала отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта бывший американский президент Барак Обама написал на своей странице в Twitter, что заболел коронавирусной инфекцией.

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