Астрахань, , 15:16 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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18 марта выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом — на 21 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 113 тыс. 479 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 107 тыс. 833 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 639 — за последние сутки.

За весь период скончались 2910 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.