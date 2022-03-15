Кызыл, , 11:27 — REGNUM В Туве за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 50 пациентов. Выявлено при этом семь новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новые носители коронавируса зарегистрированы в Кызыле, Ак-Довураке, а также Пий-Хемском и Кызылском районах. Диагноз подтвердился у одного мужчины и шести женщин. Двоим заразившимся меньше 17 лет.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 723. В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 65 пациентов.

«К аппарату ИВЛ подключено 3 больных. В тяжелом состоянии 26 человек. Свободный коечный фонд составляет 61,8% из 170 коек», — отметили в минздраве.